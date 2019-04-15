В селе Ольшанка загорелось поле

В Пензенской области 15 апреля официально открылся пожароопасный сезон. Пока на территории региона не зарегистрировано лесных пожаров. Однако, уже с прошлой недели, активно горят сельскохозяйственные поля и бурьян. Ветреная и сухая погода 14 апреля стала причиной быстрого распространения огня на поле в районе села Ольшанка Пензенского района.

На одном из полей вблизи села Ольшанка Пензенского района загорелась сухая прошлогодняя трава. Дымом заволокло все окрестности.

Оценить масштаб возгорания было не трудно. Несколько гектаров земли были полностью во власти огня. Место будто притягивает к себе неприятности: на прошлой неделе такой же пожар произошел на противоположной стороне от дороги. О возгорании дежурной службе сообщили жители. На место оперативно выдвинулись шесть единиц техники и один трактор.

«Тушение пожара осложнилось тем, что локальные очаги возгорания находятся в труднодоступной местности, болотистой. Поэтому мы использовали ранцевые установки и мобильные средства тушения», - прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Тархов.

С очагами на поле боролись 15 человек. Главная задача была - не дать распространиться огню дальше трассы. По словам пожарных, угрозы жизни людей нет. В причинах возгорания сухой травы предстоит разбираться специалистам.