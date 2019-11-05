В селе Никольское откроют первый в Европе музей истории чугуна

Пензенские археологи подводят итоги сезона экспедиций. Две значимые точки в 2019 году - Никольское селище под Кузнецком, где ученые отыскали крупное чугунно-литейное производство, и целое скопление исторических поселений под Степановкой. О том, чем жили люди в этих населенных пунктах, археологи пока заключений не делают, однако известно, что, в основном, на этой территории проживала мордва.

Многодневную работу в поле привели к общему научному знаменателю. Литье чугуна могло распространиться по России и Европе из Пензенской области, а вернее - из недр Никольского селища. Основанием смелого вывода о том, что, как минимум, всероссийской кузницей было именно оно, стало количество и замысловатое строение горнов, своего рода многоуровневых подземных печей для обработки металла, а также сотни изделий из железа и стали. Место его расположения тоже говорящее - Кузнецкий район, археологи до сих пор находят в почве большие куски материала необработанной железной руды.

«Работая совместно с сотрудниками кафедры металлургии, выяснилось, что в Европе нет музея истории чугуна. Появилась идея создать его рядом с Никольским селищем, тем более что истоки этого металла идут оттуда», - рассказал археолог, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Музей уже начали обустраивать в доме культуры села Никольское. Пока специалисты заполнили экспонатами лишь одну комнату. В ней - железная руда, из которой в то время уже делали, например, кухонную утварь и другие предметы быта. Точных доказательств нет, но ученые не исключают, что под Кузнецком выковали, например, замки, которые нашли возле села Степановки Бессоновского района. Сделанные там находки датировали концом X - началом XI века.

«Это фактически ювелирные украшения. Они сделаны из черного железа, но очень аккуратно, с волнами и форсированными накладками. На данный момент в Степановке обнаружено порядка семи селищ, это неукрепленные поселения и одно городище. В наиболее интересных памятниках было решено произвести раскопки», - сказал кандидат исторических наук, председатель общественного фонда «Буртасы» Владимир Гусынин.

В 2019 году археологам удалось обнаружить под Степановкой следы построек, но функцию зданий пока не удалось определить. Известно, что поселения разделили судьбу Золотаревского городища. Они погибли во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке. Ученые напали на косвенные следы этого события, местные жители Степановки рассказывают, что во время многочисленных строек в советское время там не единожды находили уголь - следы большого пожара, который может относиться к исчезновению поселений под Степановкой. Но что это - следы штурма или случайное возгорание, которое выжгло все, ученые пока не берутся сказать.