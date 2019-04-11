Жители села Ленино готовятся к субботнику

Наводить чистоту и порядок, убирать прошлогодние листья и мусор нужно не только в Пензе. За грабли и лопаты взялись и жители мелких населенных пунктов. В селе Ленино субботник - немного больше, чем просто санитарная уборка. Ведь именно вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич Ленин, в честь кого названо село, в свое время ввел в нашей стране моду на весенние субботники.

В селе Ленино Пензенского района не принято откладывать генеральную уборку на выходной день. На субботник в трудовые будни вышли местные жители, представители МУПа и администрации.

«Мы убираем территорию для того, чтобы было красиво, но это не только для жителей села, но и для тех, кто проезжает мимо. Ведь приятней наблюдать за зеленой травой, а не сухими палками, которые лежат на земле и закрывают весеннюю красоту», - сказал школьник, волонтер Олег Филатов.

Весенняя уборка в селе Ленино проходит в несколько этапов. А завершить благоустройство села планируют к 20 апреля.

«Решили выйти на полдня, чтобы предварительно убрать крупный мусор, а 13 апреля практически все выйдут убираться. Будем приводить село в должный вид», - рассказал глава администрации Ленинского сельсовета Сергей Мальцев.

В выходные к уборке собираются привлечь почти 1500 жителей. На призыв навести чистоту в селе обычно откликаются все - от школьников до пенсионеров.

Традицию проводить субботники ввел Владимир Ильич Ленин еще в 1920 году. Памятник вождю народов есть и в селе, названном в его честь. Пока он дожидается своей очереди на уборку. 13 апреля его доведут до блеска руки школьников и представителей Ленинской администрации.