05 июня 2017, 19:34Общество В селе Даньшино с размахом отметили двойной праздник С размахом отметили двойной праздник в селе Даньшино Белинского района Пензенской области.

Два в одном! Жители села Даньшино Белинского района с размахом отметили и 301-й день рождения родной деревни и православный праздник Троицу. Инициатором и организатором народных гуляний выступил уроженец мордовского села Николай Пиксин.



«Я здесь родился и вырос, восстанавливал родное село, чтобы продолжать свою родословную. И более того, было много обычаев, традиций наших предков, отцов, их забывать было бы просто не простительно, не допустимо. Молодое поколение в моем лице принимает эстафету от старшего - отцов и дедов - и мы стараемся эти традиции сохранять», - сказал он.



В этот день местные жители наслаждались русскими и мордовскими народными песнями и танцами в исполнении коллективов Белинского района и города Пензы. Кроме того, перед сельчанами выступили гости из Кабардино-Балкарии - государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Приезжий коллектив продемонстрировал весь кавказский колорит. Особенно зрителей впечатлил танец с ножами.



«Каждая девочка и каждый мальчик с рождения «варится» в этой музыке, в этих танцах, это не только сценическое какое-то искусство, это все существует в быту на различных мероприятиях, на свадьбах, на днях рождениях. Это все имеет место в обычной жизни. Если больше двух людей собирается, то это уже танцы», - рассказали участники государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» Сюзанна Ручаева и Мурат Ионов.

Обязательный элемент празднования Троицы - кулачные бои. В настоящее время традиции мордовского народа претерпели изменения. Если раньше мужчины дрались на голых кулаках, то теперь их руки облачены в боксерские перчатки, но от этого бой был не менее зрелищным.



«В перчатках с одной стороны легче, с другой стороны они вес придают, и руки устают быстрее, но это менее травмоопасно», - отметил победитель кулачных боев Олег Кондра.

Местные жители от увиденного были в восторге. День рождения села удался на славу. Завершился большой праздник дискотекой 80-х. В пляс пустились и стар, и млад.

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