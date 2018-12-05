В селе Большая Елань построят модульную котельную

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05 декабря 2018, 10:32Общество
На «прямую линию» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обратились жители сел Большая Елань и Старая Каменка. Они рассказали, что их школы плохо отапливаются.
Проверять школы отправились министр образования области Александр Воронков, а также представители управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона и администрации района.
Так, в селе Старая Каменка было установлено, что температурный режим соответствует нормам САНПИН и составляет плюс 21-23 градусов.
«В школе и детском саду Большой Елани температурный режим немного ниже установленной нормы. Одна из причин - большая протяженность тепловых сетей - 600 м, подача теплоносителя осуществляется по тепловым сетям подземной прокладки диаметром 89 мм», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
В образовательных организациях приняли первоочередные меры - увеличили расход газа, чтобы повысить температуру.
Кроме того, в 2019 году там построят модульную котельную, которая должна обеспечить полноценное теплоснабжение. Средства будут заложены в региональный бюджет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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