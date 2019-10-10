В селах Пензенской области построят три новых фельдшерско-акушерских пункта

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10 октября 2019, 11:03Общество
Министерство здравоохранения Пензенской области при поддержке федерального Миндрава объявило о строительстве трех новых фельдшерско-акушерских пунктов в Кузнецком, Тамалинском и Никольском районах.
Новые фельдшерско-акушерские пункты будут строить в селах Сюзюм Кузнецкого района, Каменка Тамалинского района и деревне Субботино Никольского района.
Дополнительное финансирование на постройку сельских медучреждений Пензенская область получила в рамках национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по указу президента РФ. В связи с этим расходы бюджета региона за год увеличены на 3 508 300 рублей и составляют 15 508 300 рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в 2020 году количество строящихся фельдшерско-акушерских пунктов также возрастет. Вместо ранее запланированных трех будут построены пять объектов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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