В селах Пензенской области построят три новых фельдшерско-акушерских пункта

Министерство здравоохранения Пензенской области при поддержке федерального Миндрава объявило о строительстве трех новых фельдшерско-акушерских пунктов в Кузнецком, Тамалинском и Никольском районах.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут строить в селах Сюзюм Кузнецкого района, Каменка Тамалинского района и деревне Субботино Никольского района.

Дополнительное финансирование на постройку сельских медучреждений Пензенская область получила в рамках национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по указу президента РФ. В связи с этим расходы бюджета региона за год увеличены на 3 508 300 рублей и составляют 15 508 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в 2020 году количество строящихся фельдшерско-акушерских пунктов также возрастет. Вместо ранее запланированных трех будут построены пять объектов, пишет ИА «Пенза-Пресс».