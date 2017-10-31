В Саратовской области в жутком ДТП погибли ехавшие в Пензу мигранты

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31 октября 2017, 12:03Происшествия
В ночь на 31 октября в Саратовской области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, который перевозил мигрантов в Пензу. В ДТП погибли пять человек, шесть – в реанимации.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской области, жуткая авария случилась на 563-м километре трассы «Нижний Новгород – Саратов». Грузовик «КамАЗ» с прицепом столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Каравелла».
В результате происшествия два пассажира микроавтобуса погибли на месте, пока их не удалось опознать. Двое умерли по пути в больницу, один – в медицинском учреждении. Кроме того, серьезные травмы получили еще шесть человек, в настоящее время они находятся в реанимации. По информации «Комсомольской правды», все пострадавшие в аварии – трудовые мигранты, являются гражданами Таджикистана.
Также изданию удалось выяснить предполагаемые причины аварии. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «КамАЗа».
«Он выезжал со второстепенной дороги и должен был пропустить микроавтобус, однако почему-то этого не сделал. Удар пришелся в лобовую часть микроавтобуса», - пишет «КП».
В обстоятельствах аварии разбираются следователи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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