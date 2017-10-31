31 октября 2017, 12:03Происшествия В Саратовской области в жутком ДТП погибли ехавшие в Пензу мигранты В ночь на 31 октября в Саратовской области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, который перевозил мигрантов в Пензу. В ДТП погибли пять человек, шесть – в реанимации.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской области, жуткая авария случилась на 563-м километре трассы «Нижний Новгород – Саратов». Грузовик «КамАЗ» с прицепом столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Каравелла».

В результате происшествия два пассажира микроавтобуса погибли на месте, пока их не удалось опознать. Двое умерли по пути в больницу, один – в медицинском учреждении. Кроме того, серьезные травмы получили еще шесть человек, в настоящее время они находятся в реанимации. По информации «Комсомольской правды», все пострадавшие в аварии – трудовые мигранты, являются гражданами Таджикистана.

Также изданию удалось выяснить предполагаемые причины аварии. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «КамАЗа».

«Он выезжал со второстепенной дороги и должен был пропустить микроавтобус, однако почему-то этого не сделал. Удар пришелся в лобовую часть микроавтобуса», - пишет «КП».

В обстоятельствах аварии разбираются следователи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 96

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://64.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6042161/

Новости по теме: