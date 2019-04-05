В санитарной пятнице приняли участие более 10 тысяч пензенцев

В Пензе прошла санитарная пятница (0+). Цель акции - максимально освободить город от мусора и снега, чтобы на субботнике можно было заняться благоустройством территорий. На уборку вышли представители мэрии, специалисты МУП «Зеленое хозяйство» и работники бюджетных организаций. Всего - более десяти тысяч человек.

Представители городской администрации начали утро с небольшой разминки. Только в руках вместо гантелей - лопаты, а вокруг - не спортивный зал, а сквер имени Лермонтова. В санитарную пятницу этот уголок Пензы освобождали от снега.

«Приняли решение, в первую очередь, доворошить снег, чтобы он интенсивнее таял. Это позволяет прибирать зеленые зоны. Практически приступили к их благоустройству, побелке деревьев. До субботника есть время, чтобы большую часть работ выполнить», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В санитарную пятницу на борьбу с мусором и грязью, снежными сугробами и прошлогодней листвой только в областном центре вышли более десяти тысяч человек.

«Субботник - это давняя традиция, еще с советских времен. Сейчас выполняются повышенные объемы работ по благоустройству города в более короткие сроки. Смысл этих мероприятий именно в этом», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Работы ведутся по всему городу: автомагистрали, скверы, парки, участки рядом с остановочными павильонами, вблизи школ и детских садов. Во дворах за чистотой стараются следить дворники, однако стоит отъехать от центра города в один из спальных районов и откроется совершенного некрасивый пейзаж - бытовые и пищевые отходы, старая мебель и одежда. И это не все. В плюсовую температуру мусор начал тлеть.

После сноса аварийных домов в Железнодорожном районе один из участков остается бесхозным. Пока судьба территории не определена, местные жители продолжают складировать там мусор. Очистить участок, граничащий с несколькими жилыми домами и детской площадкой, неравнодушные пензенцы смогут 20 апреля. В этот день в Пензе пройдет общегородской субботник (0+).