В Саловке устроили торжественные проводы призывников

Их ждут в различных воинских частях от Мурманска до Комсомольска-на-Амуре. Ежегодно Пензенская область отправляет в войска около процента от общей численности российской армии.

В весеннюю призывную кампанию ряды военнослужащих пополнят около 1000 молодых пензенцев. 40 призывников отправятся из Пензенского района. Торжественные проводы устроили в Саловке.

На лицах, скорее, серьезность и сосредоточенность, чем радость. Парни беспокоятся, что ждет их впереди. Из выпускников они перешли в статус призывников. И теперь готовы служить на благо Отечества. Те, кто отдал вооруженным силам России ни один год, успокаивают.

«Один год - это совсем немного. В наше время в 19 призывались, в 22 уходили домой - три года служили», - рассказал Александр Графов, ветеран вооруженных сил РФ.

До начала службы и отправки в часть молодых людей ждет усиленная подготовка. Они уже прошли обязательный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Во время прохождения комиссии у каждого призывника спросили, где и в каких войсках желает служить. Это будут учитывать при формировании команд новобранцев.

«Ценятся такие у нас военные специальности, рода войск, как ВДВ, морская пехота, войска Росгвардии», - рассказал Сергей Уткин, начальник отделения военного комиссариата Пензенского района Пензенской области.

Пока в шутку молодые люди пробуют наматывать портянки и неспешно собирают автомат Калашникова, но уже через несколько недель эти навыки им придется отрабатывать всерьез. Первая группа призывников отправится к местам службы после 22 апреля.

