В Пензенской области прошли соревнования «Трофи-рубеж-2019»

В трофи-рейде на кубок губернатора Пензенской области приняли участие более 50 экипажей из шести регионов Поволжья. Юбилейные соревнования проходили на автополигоне «Бизон» возле села Саловка.

Участники старались не пропустить пешее знакомство с трассой. Так можно было изучить рельеф местности, что позволило избежать непредвиденных ситуаций во время прохождения этапов. К тому же в 2019 году организаторы немного изменили маршрут.

«Трасса непредсказуема. Она будет меняться из круга в круг, и даже опыт прошлых лет не будет для участников преимуществом. Все по-новому, каждый сам за себя», - сказал главный комиссар соревнований «Трофи-рубеж-2019» Александр Алипов.

Рельеф изменили неслучайно - чтобы зрители могли увидеть всю красоту борьбы между экипажами. Пензенец Олег Прохоров уже семь лет подряд не пропускает эти старты. В 2019-м подготовке уделял все свободное время.

Юбилейные соревнования традиционно проходили на автополигоне «Бизон» возле Саловки. На состязания съехались участники из Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

«Немного другой грунт, почва, природа, чем в Саратове. Интересно. И клуб у вас гостеприимный», - сказал участник соревнований «Трофи-рубеж-2019» из Саратова Илья Бакукин.

Соревнования вызвали большой интерес и среди зрителей. За заездами в 2019 году наблюдали более 5000 человек. Открыл состязания губернатор Иван Белозерцев.

Он пожелал участникам красивых и безаварийных гонок.

«Соревнования такого уровня и соревнования по бездорожью зависят, в первую очередь, от профессионализма самих спортсменов и, конечно, от вашей техники, которую вы подготовили. Красивой вам езды и, самое главное, без нарушения техники безопасности, чтобы все были живы и здоровы», - пожелал глава региона.

Автомобилям предстояло преодолеть ямы, траншеи, крутые спуски и форсировать болото. Водная преграда покорилась далеко не всем. Застревали многие, но оперативно справлялись с трудностями.

Помимо заездов, зрителей ждала и насыщенная развлекательная программа. Самые смелые могли поучаствовать в специальных грязевых конкурсах.