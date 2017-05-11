11 мая 2017, 19:05Спорт В Саловке пройдут гонки на внедорожниках за Кубок губернатора В выходные в Пензе и окрестностях будет пасмурно, возможны кратковременные дожди - идеальная погода для соревнований на бездорожье. Так, 14 мая возле села Саловка Пензенского района пройдет Кубок губернатора по кольцевым гонкам на внедорожниках «Трофи-рубеж 2017». Зрителей ожидает яркое и захватывающее зрелище. Организаторы обещают не ударить в грязь лицом.

За десять минут для трех автомобилей преодоление реки вброд завершилось провалом в прямом смысле слова. В грязевой ванне машины увязли едва ли не по самую крышу, но водители даже не думали впадать в панику.

Это лишь одно из многочисленных препятствий, которое поджидает участников соревнований по преодолению бездорожья «Трофи-рубеж 2017». Уже третий год подряд турнир пройдет вблизи села Саловка Пензенского района.



«Соревнования по трофи-рейду собирают ни одну тысячу зрителей. С этого года они поддержаны губернатором Пензенской области Иваном Александровичем Белозерцевым и стали проводиться на Кубок губернатора Пензенской области», - сказал врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.



В 2017 году трасса для гонок стала еще сложнее. Длина маршрута осталась прежней - около полутора километров. Однако организаторы позаботились об участниках турнира и добавили труднопреодолимых преград в виде сваленных деревьев, искусственных болот, огромных камней и прочих ловушек. Трасса устроена таким образом, что зрители смогут наблюдать за зрелищными заездами внедорожников практически с любых позиций.



«Есть участки динамичные, где машина на скорости проходит, а есть менее скоростные участки, но не менее зрелищные. Иногда машина и по крышу уходит в воду, в грязь проваливаются по стекла. Зрителям будет интересно», - отметил организатор соревнований «Трофи-рубеж 2017» Алексей Боучек.

Ожидается, что участниками экстремального турнира «Трофи-рубеж 2017» станут не менее 60 экипажей из разных регионов России. Участники состязания поборются за награды в шести классах внедорожников.



«В 2017 году мы ожидаем большое количество новичков в этом виде автоспорта, они примут участие первый раз в таких соревнованиях. Также к нам обещали приехать победители чемпионатов России, победители крупнейших соревнований, проводимых в России и в международном формате», - сообщил судья соревнований «Трофи-рубеж 2017» Александр Алипов.

Кубок губернатора Пензенской области по кольцевым гонкам на внедорожниках будет посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Турнир в окрестностях Саловки пройдет в воскресенье, 14 мая. Торжественное открытие - в 9.00, старт первого заезда - в 10.00.

Спорт

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