В РЖД объяснили, почему на Пензе-1 засыпали вход в тоннель

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08 декабря 2017, 12:38Общество
Выход на пассажирские платформы из тоннеля между авто- и железнодорожным вокзалами засыпали. В РЖД объяснили, зачем это было нужно.
«Уже много лет на платформах закрыт проход в тоннель между авто и ж/д вокзалами, а сейчас этот павильон на первой платформе совсем снесли, оставив только ступени «в никуда». Для удобства людей надо восстановить вход в тоннель», - написала горожанка в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».
По словам пензенцев, 20 ноября вход в тоннель вообще закопали.
В филиале РЖД «Куйбышевская железная дорога» на запрос ИА «Пенза-Пресс» ответили, что проход был ликвидирован окончательно из соображений безопасности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Выход к поездам на пассажирские платформы №1 и 2 осуществляется через тупиковый тоннель», - говорится в документе.
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