В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 апреля 2018, 17:58Общество
На территории Рязанской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию, на этикетке которой был указан адрес производителя – город Пенза.
ООО «Март», которое производит молочную продукцию, в соответствии с маркировкой находится на улице Калинина в Пензе. Однако выяснилось, что по указанному адресу этой организации нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
Предприятию выдали предписание на приостановление выпуска сливочных масел «Крестьянское» и «Традиционное»
«При выборе молочной продукции, обращайте особое внимание на маркировку. Если на ней указан изготовитель ООО «Март» (юридический и фактический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108Б), напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», - отметили в ведомстве.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 апреля 2018, 17:58В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат
11 апреля 2018, 17:39В Пензе открыли «горячую линию» для дольщиков
11 апреля 2018, 17:08Река вышла из берегов. Жителям Мичурино предлагают эвакуацию
11 апреля 2018, 16:38В Нижнеломовском районе уровень воды пошел на спад
11 апреля 2018, 16:07На Севере произошла авария, есть пострадавший
11 апреля 2018, 15:37В Пензе затопило набережную. ФОТО
11 апреля 2018, 15:06Пензенцы смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой
11 апреля 2018, 14:36Объем продукции резидентов «Яблочкова» и «Рамеева» вырос на 62%