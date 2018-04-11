В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат

На территории Рязанской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию, на этикетке которой был указан адрес производителя – город Пенза.

ООО «Март», которое производит молочную продукцию, в соответствии с маркировкой находится на улице Калинина в Пензе. Однако выяснилось, что по указанному адресу этой организации нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Предприятию выдали предписание на приостановление выпуска сливочных масел «Крестьянское» и «Традиционное»

«При выборе молочной продукции, обращайте особое внимание на маркировку. Если на ней указан изготовитель ООО «Март» (юридический и фактический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108Б), напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», - отметили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».