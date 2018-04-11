11 апреля 2018, 17:58Общество

В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат

На территории Рязанской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию, на этикетке которой был указан адрес производителя – город Пенза.

ООО «Март», которое производит молочную продукцию, в соответствии с маркировкой находится на улице Калинина в Пензе. Однако выяснилось, что по указанному адресу этой организации нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Предприятию выдали предписание на приостановление выпуска сливочных масел «Крестьянское» и «Традиционное»

«При выборе молочной продукции, обращайте особое внимание на маркировку. Если на ней указан изготовитель ООО «Март» (юридический и фактический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108Б), напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», - отметили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE-3179853/

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