В ряде пензенских лагерей детям значительно занижают размер порций блюд

20 июля на пресс-конференции в областной прокуратуре обсудили нарушения, выявленные в летних детских оздоровительных лагерях.

По словам главы ведомства Натальи Канцеровой, в детских учреждениях по всей России фиксируется всплеск отравлений. Летний отдых ребят, отметила она, находится под пристальным вниманием прокуратуры.

«Выявлено 212 нарушений, в суд подано 23 иска, связанных с соблюдением вопросов антитеррористической безопасности в школах, где действуют лагеря. 86 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В 134 лагерях имелись нарушения в сфере санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности. Большинство нарушений устранялись до въезда детей в лагеря», - отметила прокурор.

В Пензенской области летний сезон проходит без чрезвычайных ситуаций, драк, пищевых отравлений.

«Было два ухода подростков из лагеря, это воспитанники Спасского детского дома, они ушли к товарищам в Пензу, их нашли», - рассказала Наталья Канцерова.

Вместе с тем, прокуроры продолжают фиксировать нарушения, связанные с организацией питания. В Белинском районе в школе села Поим выявили занижение массы порций блюд.

«Масса каши - 100 граммов, вместо 150-200. Для детей каждый грамм важен. Такие нарушения есть и в ряде других лагерей. Были факты поставки воды без соответствующих документов в одном из лагерей», - сообщила глава областной прокуратуры.

В городищенском лагере «Сосновый бор» в комнатах не было москитных сеток, отбита штукатурка, не было банных дней, душ принимали через день. Представители правоохранительных органов вмешались и нормализовали условия отдыха детей.

«Обнаружили такую ситуацию, что перед открытием этот лагерь проверял центр эпидемиологии и дал положительный отзыв. Отреагировали и на это. Такие факты были и в других районах», - рассказала Наталья Канцерова.

Она подчеркнула, что родителям, отправляющим детей в лагеря, не стоит волноваться, так как их отдых находится под жесточайшим контролем прокуратуры.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».