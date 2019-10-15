«В рубашке родился». В Арбековской Заставе столб проткнул авто

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15 октября 2019, 13:04Происшествия
Пензенцы рассказали в Сети о необычной аварии, которая произошла в Арбековской Заставе.
Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 18:00. Судя по снимку, на «десятку» рухнул фонарный столб. Конструкция буквально проткнула крыло легковушки.
«В рубашке парень родился», - отметил в комментариях пензенец под ником Тим.
«Я думаю, тут больше реакция сработала на «отлично», - ответил ему подписчик Андрей.
«Я за этим столбом давно наблюдал, на нем оптика висела растяжкой под угол 90 градусов. И все-таки упал», - написал пользователь Сергей.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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