25 октября 2019, 13:29Общество

В российских ресторанах будут продвигать отечественные вина

В меню ресторанов планируют особым образом выделять российские вина. Такую инициативу поддержали Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом - импортные. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина.

Как пояснила «Известиям» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, прорабатывается «разумный вариант» реализации инициативы — наименее затратный для точек общепита.

Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений. Однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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