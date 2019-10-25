В российских ресторанах будут продвигать отечественные вина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 октября 2019, 13:29Общество
В меню ресторанов планируют особым образом выделять российские вина. Такую инициативу поддержали Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».
В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом - импортные. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина.
Как пояснила «Известиям» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, прорабатывается «разумный вариант» реализации инициативы — наименее затратный для точек общепита.
Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений. Однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 октября 2019, 16:33Пензячка пожаловалась на гору мусора на улице Карпинского
25 октября 2019, 15:32Два пушистых облачка. Пензенцы ищут дом обаятельным котятам
25 октября 2019, 14:47В Пензе за два года в новые квартиры переедут 457 жителей аварийных домов
25 октября 2019, 13:29В российских ресторанах будут продвигать отечественные вина
25 октября 2019, 12:43Появились фото и видео пожара на улице Заводской
25 октября 2019, 11:43Терновка снова встала? Пензенец сообщил о ДТП
25 октября 2019, 11:2130 человек эвакуировали из дома на ул. Заводской в Пензе
25 октября 2019, 10:37В Никольском районе отремонтируют дорогу по инновационной технологии