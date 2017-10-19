19 октября 2017, 19:39Общество В России вступает в силу новый регламент ГИБДД С 20 октября, в России вступает в силу новый регламент ГИБДД. В документе скорректированы перечень и наименования административных процедур.

Начиная с 20 октября, камеры контроля за скоростью могут быть расположены на любых участках автомагистралей. Ранее был запрет на установку автоматических средств фото-видеофиксации в зоне действия временных ограничений. Еще одно новшество - в автоинспекции больше не будут выдавать справок о ДТП. Водители после аварии смогут получить только копии протоколов и постановлений

«В административный регламент включена норма, предписывающая сотруднику полиции принимать передаваемые ему для проверки документы без удерживающих устройств. Нормы, запрещающие останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции административного регламента исключены», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Кроме того в регламенте прописано, что теперь водитель в праве предъявить инспектору не только «бумажный» полис ОСАГО, но и распечатку документа, оформленного в электронном виде. Это правило действовало и раньше, но сейчас эту норму закрепили документально.

Общество

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