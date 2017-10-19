Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 октября 2017, 19:39Общество
С 20 октября, в России вступает в силу новый регламент ГИБДД. В документе скорректированы перечень и наименования административных процедур.
Начиная с 20 октября, камеры контроля за скоростью могут быть расположены на любых участках автомагистралей. Ранее был запрет на установку автоматических средств фото-видеофиксации в зоне действия временных ограничений. Еще одно новшество - в автоинспекции больше не будут выдавать справок о ДТП. Водители после аварии смогут получить только копии протоколов и постановлений
«В административный регламент включена норма, предписывающая сотруднику полиции принимать передаваемые ему для проверки документы без удерживающих устройств. Нормы, запрещающие останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции административного регламента исключены», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Кроме того в регламенте прописано, что теперь водитель в праве предъявить инспектору не только «бумажный» полис ОСАГО, но и распечатку документа, оформленного в электронном виде. Это правило действовало и раньше, но сейчас эту норму закрепили документально.
19 октября 2017, 19:48В Пензе на улице Циолковского произошла утечка газа
19 октября 2017, 19:41У пензенской энциклопедии появится электронная копия
19 октября 2017, 19:39В России вступает в силу новый регламент ГИБДД
19 октября 2017, 19:33В Пензе обсудили совместную работу церкви и вузов
19 октября 2017, 19:28Пензенцы смогут прочесть новый путеводитель на своих гаджетах
19 октября 2017, 19:21Пензенская компания «Парафарм» создала БАД от остеопороза
19 октября 2017, 19:14В Пензенской области около 4000 детей изучают робототехнику
19 октября 2017, 19:08В библиотеку Пензы доставят специализированные учебники из Татарстана