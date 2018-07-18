В России внесли поправки в закон об обеспечении жильем сирот

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь их законные представители смогут самостоятельно подавать заявления о включении детей в соответствующий список.

Следующим этапом станет подготовка и утверждение правительством единого для всех регионов порядка учета детей-сирот, которых надо обеспечить жильем.

Как отметила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, необходимость принятия данной нормы вызвана тем, что дети-сироты, которые не состоят на учете, могут решить вопрос получения жилья только в судебном порядке.

«Если в течение трех месяцев после исполнения ребенку 14 лет законный представитель не ставит его на учет, органы опеки будут принимать меры к тому, чтобы ребенок был поставлен на учет», - пояснила она.

Окунева также обратила внимание на еще одну важную норму: общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.

«В практике есть случаи, когда органы власти субъектов РФ заселяют полностью дом детьми-сиротами. Это дети, которые были в трудной жизненной ситуации, они не полностью социализированы», - отметил депутат.

Кроме того, по ее словам, благодаря изменениям примерно в три раза сократятся сроки приобретения жилья.

«Также в законе есть норма, согласно которой в случае непредвиденной ситуации с ребенком-сиротой, когда он в случае болезни или иных сложных обстоятельств уходит из жизни, а в его квартире проживает его семья, они будут иметь право на проживание в этой квартире, и никто не сможет их выселить», - рассказала парламентарий и добавила, что фракция продолжит работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.