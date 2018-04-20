В России увеличится госпошлина за загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения, выдачу водительского удостоверения и регистрацию транспортного средства. Об этом сообщает « Российская газета » (16+).

За оформление биометрического загранпаспорта вместо 3500 тысяч придется заплатить пять. За новое свидетельство государственной регистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в три тысячи.

Меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.