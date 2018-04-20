В России увеличится госпошлина за загранпаспорт

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22 апреля 2018, 13:03Общество
Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения, выдачу водительского удостоверения и регистрацию транспортного средства. Об этом сообщает «Российская газета» (16+).
За оформление биометрического загранпаспорта вместо 3500 тысяч придется заплатить пять. За новое свидетельство государственной регистрации транспорта пошлина составит полторы тысячи рублей, а оформление нового водительского удостоверения обойдется в три тысячи.
Меры позволят частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
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