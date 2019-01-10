В России усилят ответственность за оборот лекарств-фальсификатов

Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ и в Уголовный кодекс РФ, ужесточающий ответственность за оборот фальсифицированных лекарств и БАДов.

«Производство фальсифицированных лекарств – это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровью людей. Все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАДов должны предполагать соразмерную ответственность», – заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Напомним, ответственность за распространение лекарственного фальсификата была установлена в декабре 2014 года. В результате только в 2017 году Росздравнадзором предотвращено обращение шести торговых наименований, шести серий фальсифицированных лекарственных препаратов, более 1 миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, и др.

«При этом реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок переместилась в интернет, и носит общемировой характер. Правоохранительными органами выявлено около 700 сайтов, на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства», - сообщила вице-спикер Госдумы.

Чтобы защитить население и было предложено усилить меры ответственности.

«Для повышения уровня защищенности граждан России от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок через интернет мы вводим дополнительный квалифицирующий признак. Это означает, что в случае совершения такого преступления уголовная ответственность может составлять от пяти до восьми лет лишения свободы, административная ответственность для физических лиц от 75 до 200 тыс., для ИП – 150 до 800 тыс.; на юридических лиц – 2-5 млн руб. Для ИП и юридических лиц предусматривается приостановление деятельности», – отметила Яровая.