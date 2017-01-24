24 января 2017, 19:28Лента новостей В России упростили порядок регистрации ДТП Правительство России внесло изменения в правила дорожного движения, направленные на упрощение оформления мелких аварий. Теперь если в ДТП нет пострадавших, то документы о нем в определенных случаях могут быть оформлены без участия сотрудников полиции.

«Если в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором участвуют два застрахованных транспортных средства, вред причинен только автомобилям, сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением их не вызывает разногласий у участников дорожно-транспортного происшествия, в данном случае водители самостоятельно могут оформить извещение о ДТП и обратиться в страховую компанию, предварительно зафиксировав обстоятельства происшествия на фото- или видеокамеру», - рассказала инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

В том случае, если участники аварии не смогут договориться, им предписано сообщить о ДТП в полицию и, если потребуется, приехать на ближайший пост ДПС или подразделение полиции для оформления документов.

Кроме этого, теперь водители обязаны освобождать проезжую часть, если их автомобили создают препятствие для движения. Перед тем как убрать машины с дороги, водители должны будут зафиксировать на фото или видео положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию и повреждения транспортных средств.

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