В России учтут предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы

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10 августа 2018, 18:04Общество
20 августа пройдет совместное заседание Генсовета партии и совета руководителей фракций «Единой России».
Заседание состоится для обобщения и анализа предложений регионов по совершенствованию пенсионной системы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта и учета их мнений в позиции фракции «Единой России» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
На заседании рассмотрят итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах.
Как отметил Андрей Турчак, всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней.
«Также весь июль предложения от граждан поступали в том числе - через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений «Единой России». Всего граждане и партийцы направили в адрес ЦИК партии более 1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа», – сообщил он.
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