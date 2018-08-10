10 августа 2018, 18:04Общество

В России учтут предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы

20 августа пройдет совместное заседание Генсовета партии и совета руководителей фракций «Единой России».

Заседание состоится для обобщения и анализа предложений регионов по совершенствованию пенсионной системы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта и учета их мнений в позиции фракции «Единой России» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

На заседании рассмотрят итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах.

Как отметил Андрей Турчак, всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней.

«Также весь июль предложения от граждан поступали в том числе - через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений «Единой России». Всего граждане и партийцы направили в адрес ЦИК партии более 1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа», – сообщил он.

Общество
просмотров 116
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2018/8/10/gensovet-i-sovet-rukovoditelej-frakcij-edinoj-rossii-obobshat-predlozheniya-regionov-po-sovershenstvovaniyu-pensionnoj-sistemy-na-zasedanii-20-avgusta/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ