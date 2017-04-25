В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

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25 апреля 2017, 12:02Лента новостей
В понедельник, 24 апреля, в стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». С каждым разом она становится все масштабнее и популярнее. В 2017 году к ней присоединятся почти 90 государств. Большую часть ленточек планируется раздать в странах бывшего Советского Союза.
В Европе наиболее масштабно акция пройдет в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции. В 2017 году к мероприятию присоединилась Канада. Ожидается масштабное участие в акции Вашингтона и Нью-Йорка.
Напомним, орден Святого Георгия был учрежден Екатериной Великой. Им награждены выдающиеся полководцы — Суворов, Жуков, Рокоссовский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой Мировой войны. С 1942 года георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 георгиевские цвета стали цветами солдатского ордена Славы — награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.
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