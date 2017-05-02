В России с 1 июля повысят МРОТ

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02 мая 2017, 14:32Лента новостей
В России повысят минимальный размер оплаты труда. Подготовить соответствующий проект федерального закона и внести его в правительство поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на «Российскую газету», это поручение Медведев адресовал Минтруду, Минфину и Минэкономразвития, выполнить которое они должны до 20 мая.
Россиянам МРОТ повысят до 7800 рублей с 1 июля.
Как отмечает издание, этот показатель, однако, не достигнет размера прожиточного минимума.
Но Дмитрий Медведем пообещал, что эти показатели будут равны. Об этом он заявил в апреле, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы.
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