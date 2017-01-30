30 января 2017, 12:33Лента новостей В России с 1 февраля увеличатся пенсии и пособия С 1 февраля в России будут увеличены все виды пенсий и социальных выплат.

С 1 февраля 2017 года в России вступят в силу ряд законов, один из которых касается увеличения всех видов пенсий. Как сообщает «Российская газета», прибавку должны получить более 31 миллиона человек.

Индексация пенсий относительно инфляции составит 5,4%.

Также с 1 февраля ожидается увеличение всех социальных выплат: пособия по беременности и родам, пособия инвалидам, ветеранам войн, по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Их проиндексируют на коэфиициент 1,054, по сравнению с суммами 2016 года.

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