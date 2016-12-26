26 декабря 2016, 13:04Лента новостей В России приостановят продажу непищевой продукции со спиртом В России введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.



В документе сказано, что в стране должна быть приостановлена продажа в розницу непищевых спиртосодержащих товаров, в которых доля этилового спирта превышает 25%. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывателей.

Запрет будет действовать в течение 30 дней.

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