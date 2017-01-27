В России принят закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

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27 января 2017, 13:32Лента новостей
Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации побоев между членами семьи.
Теперь за побои близких людей будет применяться административное наказание. Такое решение приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, пишет РИА Новости.
Но в принятом законе существует поправка: при повторном инциденте в отношении членов семьи, будет наложена уже уголовная ответственностью.
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