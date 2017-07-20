20 июля 2017, 11:17Культура В России появится новый проект «Театры - детям» В Москве прошло заседание Президиума генерального совета партии «Единая Россия», в рамках которого были подведены итоги работы за первое полугодие 2017 года ряда федеральных партийных проектов.

В частности, речь шла о проектах «Историческая память», «Театры малых городов», «Местный дом культуры», «Детские сады – детям», «Модернизация образования», «Детский спорт». Кроме того, было объявлено о запуске нового проекта - «Театры – детям».

Мнением по поводу реализации партийных проектов поделилась депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

«Бытует мнение, что культура является социальной памятью. Именно культура, концентрируя лучший социальный опыт множества поколений людей, приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения. И именно культура делает человека личностью.

Примечательно, что многие из проектов, промежуточные итоги которых подвели в рамках заседания Президиума Генерального совета партии, посвящены именно вопросам культурного развития общества. Это проекты «Историческая память», «Театры малых городов», «Местный дом культуры», а совсем скоро в стране будет запущен новый проект «Театры – детям», на ресурсное обеспечение которого будет выделяться 300 млн рублей в год.

Безусловно, огромное значение имеет проект «Историческая память». Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй требует срочного капитального ремонта. И основная задача проекта, реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, - следить за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры.

Проект «Театры малых городов» уже стал известен во всех регионах нашей страны, и в ноябре будет проведен анализ результативности использования субсидий на поддержку муниципальных театров. Важно, что в этом году дополнительную финансовую поддержку получат театры для детей – это направление вошло в пакет поручений председателя правительства Дмитрия Медведева по итогам форума в Омске «Культура – национальный приоритет».

Да, необходимо признать, что обеспечение нормального функционирования и финансирования сферы культуры - это задача не одного дня. Но первые шаги в этом направлении сделаны. А дорогу осилит идущий», - сказала Яна Куприна.

Культура

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/7/20/na-zasedanii-prezidiuma-generalnogo-soveta-partii-edinaya-rossiya-podveli-polugodovye-itogi-partijnyh-proektov/