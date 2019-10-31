В России планируют увеличить штрафы за езду без ОСАГО

В России автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз, сообщают «Известия».

Таким образом депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эту меру обсуждали в середине октября на совещании рабочей группы Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.

Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью ОСАГО — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса.