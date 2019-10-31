В России планируют увеличить штрафы за езду без ОСАГО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2019, 09:34Общество
В России автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз, сообщают «Известия».
Таким образом депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эту меру обсуждали в середине октября на совещании рабочей группы Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.
Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью ОСАГО — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса.
31 октября 2019, 15:38В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий
31 октября 2019, 15:07В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги - УМВД
31 октября 2019, 14:42Леонид Левин посетил с рабочим визитом Заречный
31 октября 2019, 14:18В Пензе мужчина сломал дверь в здание и вышел через окно
31 октября 2019, 13:39В Пензе подписали контракт с новым мэром
31 октября 2019, 13:21Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК
31 октября 2019, 12:53Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда
31 октября 2019, 12:26Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах