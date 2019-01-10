В России облегчат поиск пропавших детей с помощью геолокации

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10 января 2019, 15:13Общество
Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект заместителя председателя нижней палаты парламента Ирины Яровой, который поддержали члены фракции «Единой России».
Он направлен на помощь семьям в поиске пропавших детей с помощью определения их возможного местонахождения по геолокации и оказании им экстренной помощи.
«По официальным данным ежегодно в органы полиции поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. За последние 5 лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних, из них почти 13,5 тысяч - малолетние дети», - сообщила Ирина Яровая.
Она отметила, что в 2017 году разыскивалось около 8000 несовершеннолетних, из которых около 40 % - малолетние дети, а в первом квартале 2018 года - около 2500 детей, из которых 805 малолетних.
«Данные геолокации мобильного устройства, полученные в кратчайшие сроки позволят установить местонахождение пропавшего ребенка в первые часы или даже минуты. Это может иметь решающее значение в спасении жизни и сохранении здоровья ребенка», - сказала автор законопроекта.
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