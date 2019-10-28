В России не пользуются льготами 35% семей с детьми

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28 октября 2019, 11:18Общество
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который проводили общественники.
В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% респондентов. 25% опрошенных заявили, что пользуются доступными привилегиями, оставшиеся 3% участников опроса пояснили, что не успевают оформить документы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег да свой досуг. Льготы также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.
Представители Министерства труда России рассказали, что считают причиной неэффективности льгот многодетным в стране недостаток просвещенности населения. По их мнению, ситуация с осведомленностью россиян в том, какие льготы они могут получить, должна была измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако сотрудники МФЦ не имеют достаточной квалификации для консультирования жителей России, отметили в Минтруде.
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