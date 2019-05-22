В России начнут продавать театральные билеты без кассовых аппаратов

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22 мая 2019, 15:51Общество
Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года.
Эти поправки будут распространяться на продажу билетов и абонементов на посещение театров, которые являются государственными или муниципальными учреждениями. В то же время, при реализации указанных входных билетов и абонементов через интернет кассовые аппараты должны использоваться.
Эту поправку ко второму чтению внес комитет Госдумы по культуре.
«Был самостоятельный закон, но комитет по культуре внес соответствующую поправку для ускорения решения вопроса. Она связана с реализацией билетов распространителями и освобождения их от обязанности использования контрольно-кассовой техники. Эта поправка вошла в данный закон», - пояснил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Планируется, что в третьем, окончательном чтении законопроект будет рассмотрен 23 мая.
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