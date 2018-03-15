В России хотят принять несколько новых законов

Задачи, которые были сформулированы в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, требуют скорейшего законодательного оформления. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Андрей Турчак, сказал, что этим вопросом займется ранее созданная в партии совместно с фракцией «Единой России» в Госдуме рабочая группа.

Секретарь генсовета «Единой России» обратил внимание на то, что председатель партии дал конкретное поручение по внесению в Госдуму законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0), который предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, готовых локализовывать свое производство в России.

«Бизнес ждет принятия этого документа, инициатива была поддержана в ходе промышленных форумов, которые мы проводили в федеральных округах в рамках партпроекта «Локомотивы роста», – сказал Андрей Турчак.

Член президиума генсовета «Единой России», глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что на заседании комиссии подробно обсуждался переход на риск-ориентированный подход.

«Очень важно, что соответствующий законопроект уже принят в первом чтении и проходит широкое обсуждение в рамках парламентских процедур. Это обеспечивает возможность учесть все точки зрения: бизнеса, экспертов и, безусловно, поручение председателя партии о том, что этот законопроект должен быть принят до конца весенней сессии, будет выполнено», – подчеркнул он.

Также, по его словам, параллельно с этим законопроектом депутаты готовят предложения по сокращению нагрузки, связанной с налоговым администрированием.

«Те технологические возможности, которые сегодня есть у налоговой службы, позволяют серьезно снизить административную нагрузку на бизнес: это и сокращение сроков проверок, и сокращение документации, которая предоставляется, сокращение бухгалтерской, налоговой отчетности», – пояснил Андрей Макаров.

Член бюро высшего совета партии, президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что на заседании комиссии была одобрена идея расширить профилактическую функцию проверок на все виды бизнеса.

«Речь идет о том, чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры», – сказал он.

Александр Шохин добавил, что важно законодательно оформить положение, которое закреплено постановлением правительства РФ, а именно: каждая новая норма, касающаяся проверок бизнеса, должна сопровождаться изъятием из регуляторики двух старых норм.

«В рамках постановления правительства это правило не получило осязаемой реализации, бизнес ее не ощущает. Нужно повысить его статус, так как нас интересует сокращение нагрузки, а не количество норм», – подчеркнул он.

Наконец, сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Евгений Демин отметил, что на заседании комиссии председатель партии поддержал инициативы по снижению давления на бизнес, предложенные платформой.

«В частности, это инициатива по самозанятым гражданам: мы предложили определить минимальный порог микропредприятий и рассмотреть для них специальный налоговый режим. Во-вторых, мы предлагали перейти на обратный механизм регулирования патентной деятельности, когда в законе указано, какими видами деятельности запрещено заниматься с патентом, а какими – разрешено», – рассказал Евгений Демин.

По его словам, важной инициативой по снижению давления на бизнес является и сокращение числа проверок.

«Все плановые проверки должны проводиться по чек-листам с конечным и понятным количеством требований, а внеплановые – только с санкции высшего должностного лица региона или его заместителя», – подчеркнул он.

Еще одно поддержанное Дмитрием Медведевым предложение платформы – отмена валютного контроля для несырьевых экспортеров.

«Дмитрий Анатольевич сказал, что эта мера давно назрела и этот вопрос обязательно нужно проработать. Все эти инициативы позволят большому количеству предпринимателей увеличить скорость развития своего бизнеса», – отметил Евгений Демин.