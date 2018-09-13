В России хотят изменить отношение работодателей к пожилым сотрудникам

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13 сентября 2018, 16:56Общество
В Госдуме рассматривается президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста.
Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.
«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс», - отметил Андрей Исаев.
По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. Этот законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление.
Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».
«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», – подчеркнул Андрей Исаев.
Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.
Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами.
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