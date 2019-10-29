В России для проверки IT-безопасности банков могут привлечь хакеров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2019, 13:45Общество
Банк России решил усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. Как сообщают «Известия», IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту банков с привлечением «белых» хакеров.
По словам замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева, ЦБ совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю разрабатывает специальные стандарты, по которым будут оценивать работу независимых компаний, проверяющих надежность платежной банковской инфраструктуры.
По каким именно критериям будут оценивать уровень проверок, он не уточнил. Источники отмечают, что к проверкам могут быть привлечены специалисты по информационной безопасности, которые обладают навыками, аналогичными способностям хакеров.
Во время таких тестов исследователи воспроизведут действия реальных злоумышленников — от внедрения в сеть компании до получения полного контроля над инфраструктурой или отдельными приложениями.
Эксперты отметили, что состав тестов будет предварительно согласовываться с компанией-заказчиком, они будут проводиться в то время, когда вред от возможного отказа системы минимален, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 октября 2019, 20:17В Терновке изменили режим работы светофоров
29 октября 2019, 19:55В Пензенской области на дорогах заработали метеопосты
29 октября 2019, 19:47К жителям Лопаток нагрянули приставы
29 октября 2019, 19:40Пензенцы посоревновались в грэпплинге
29 октября 2019, 19:23Кузнецкие дорожники готовы к холодам
29 октября 2019, 19:22«Культ тела-4» поддержал популярный мировой флешмоб
29 октября 2019, 17:59В пензенской области прогнозируют рост валового регионального продукта
29 октября 2019, 17:28Пензенские управляйки проверят на наличие зимней спецтехники