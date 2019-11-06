В России благодаря пензенцам появился новый вид спорта

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06 ноября 2019, 19:42Спорт
Стендовую стрельбу для людей с поражением опорно-двигательного аппарата включили в реестр видов спорта России. Этого пензенские энтузиасты активно добивались около полугода.
«Мы просто учили ребят с ограниченными возможностями стрелять, потом изучии зарубежный опыт. Там - порядка 200-300, даже до 500 человек этим занимаются, особенно в Италии. У ребят будет возможность официально тренироваться, иметь соответствующий социальный статус, секции. Ведем переговоры о финансировании. Наш город стал инициатором включения этой дисциплины в реестр видов спорта, поэтому сам Бог велел нам первыми открыть здесь такую секцию», - сказал президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов.
Секцию организуют на Светлой поляне. К спортивной точке уже организован круглогодичный подвоз людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас по всей области стендовой стрельбой занимаются 15 человек. Активны также Москва, Казань, Калуга и Ижевск. Среди людей, которые занимаются этим видом спорта, есть даже те, кто научился стрелять без рук.
Пензенские спортсмены уже добились неплохих результатов. Один из стрелков с 11 по 17 ноября будет защищать честь страны на соревнованиях в Италии (0+). Сейчас спортсмены рассчитывают на включение стендовой стрельбы в программу паралимпийских видов спорта.
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