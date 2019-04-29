В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о вспышке менингита в Кузнецке

Жители Кузнецка Пензенской области обеспокоены слухами о том, что одну из школ закрыли на карантин из-за вспышки менингита.

Сообщение о том, что одного из детей увезли в больницу с менингитом и теперь учебное заведение закрыли на карантин, появилось в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Может, кто-то владеет информацией насчет карантина: сколько заболевших, подтвердился ли диагноз и т.д. И как обстоят дела с менингитом в Кузнецке?» - спросила подписчица.

Пользователи в комментариях стали спорить: кто-то писал о том, что заболевших менингитом в городе очень много, другие отрицали это и просили не сеять панику. Ситуацию прокомментировали в регионального управлении Роспотребнадзора.

По словам замначальника территориального отдела управления Алексея Пивцаева, действительно, ребенку в Кузнецке поставили диагноз «менингит».

«Ребенок сейчас в инфекционном отделении детской больницы, средней тяжести заболевание, и я думаю, что последствий от него не будет. Почему возникла ситуация: ребенок участвовал в фестивале танцев. Очень обширный был контакт, ребята съезжались со всего региона. Мы в рабочем порядке ликвидируем заболеваемость, очаг инфекции отрабатываем», - сказал он.

В связи с этим школу, в которой учится заболевший, закрыли на карантин на 10 дней.

«В начале мая карантин закончится. Думаю, что это не ЧП. Менингит постоянно регистрируется среди населения, я уже 30 с лишним лет работаю, его ежегодно фиксируют в Кузнецке, по одному-два случая. Групповой заболеваемости у нас в городе никогда не было, ежегодно проводим обследования. В Пензенской области за первый квартал зарегистрировали восемь случаев менингококковой инфекции. Это дети до 14 лет», - отметил он.

Менингит – это воспаление оболочек головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. В большинстве случаев возбудители передаются воздушно-капельным путем (со слюной, при кашле, чихании), возможен путь передачи через кровь, укусы насекомых; листерии способны инфицировать плод внутриутробно либо при прохождении его по родовым путям. Инкубационный период менингита зависит от возбудителя [по данным ресурса Яндекс. Здоровье], пишет ИА «Пенза-Пресс».