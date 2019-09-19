В родниках Колышлейского района будет свежая вода

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19 сентября 2019, 11:33Общество
Реку Колышлей в Пензенской области очистят от ила в рамках федерального проекта «Экология».
Реку выбрали в проект потому, что она является источником питьевой воды и необходимым резервом хозяйственно-бытового водоснабжения для населенных пунктов. Проведение работ по расчистке русла реки от ила обеспечит родникам приток свежей воды. Из-за этого улучшится водно-воздушный баланс реки и снизится негативное воздействие воды на окружающую среду и здоровье жителей, сообщили в пресс-службе минлесхоза Пененской области.
Протяженность работ составляет 6,205 км: от деревни Карауловка до села Сущевка Колышлейского района. В этом году планируется их завершить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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