В родниках Колышлейского района будет свежая вода

Реку Колышлей в Пензенской области очистят от ила в рамках федерального проекта «Экология».

Реку выбрали в проект потому, что она является источником питьевой воды и необходимым резервом хозяйственно-бытового водоснабжения для населенных пунктов. Проведение работ по расчистке русла реки от ила обеспечит родникам приток свежей воды. Из-за этого улучшится водно-воздушный баланс реки и снизится негативное воздействие воды на окружающую среду и здоровье жителей, сообщили в пресс-службе минлесхоза Пененской области.

Протяженность работ составляет 6,205 км: от деревни Карауловка до села Сущевка Колышлейского района. В этом году планируется их завершить, пишет ИА «Пенза-Пресс».