В результате конфликта в Чемодановке пострадали 5 человек

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14 июня 2019, 14:36Происшествия
Полицейские проводят проверку по факту конфликта, который произошел в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.
Как сообщили по телефону в пресс-службе регионального управления МВД России, вечером 13 июня в дежурную часть поступил звонок. На улицу Кузнецова выехали сотрудники правоохранительных органов.
Выяснилось, что конфликт произошел между жителями села на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку. Когда приехали полицейские, оппоненты уже разошлись. Удалось установить всех участников инцидента.
«В результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из которых госпитализированы в медицинское учреждение», - отметили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в соцсетях разгорелся нешуточный скандал вокруг произошедшего. Пользователи выдвигали свои версии случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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