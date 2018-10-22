В результате аварии в Пензе без воды остались более 800 домов

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22 октября 2018, 19:12Общество
В Первомайском и Железнодорожном районах Пензы в результате крупной коммунальной аварии без водоснабжения остались более 800 домов. В ночь на 22 октября на пересечении улиц Терновской и Сухумской произошел прорыв. Одна из основных причин - изношенность сетей.
Понедельник для Андрея Морозова и его коллег выдался тяжелым. Придя рано утром на работу, они обнаружили в помещении неожиданный сюрприз. Весь магазин автозапчастей залила вода.
«Периодически затапливало, но это происходило, когда ливневку забивало. Но так сильно - впервые», - рассказал он.
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный магазину, - порядка 100 тысяч рублей. Это далеко не единственная пострадавшая торговая точка, размещенная в полуподвальном помещении дома на улице Терновского.
На время устранения аварии специалисты задействовали резервную ветку. Чтобы добраться до поврежденного участка. Им потребовалось несколько часов.
«В связи с тем, что там проходит очень много инженерных сетей, сразу не представилось возможным понять, из-за чего произошла утечка», - прокомментировал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Пензы Александр Дерябин.
Ночью, в момент порыва, вода залила прилегающую территорию, проезжую часть и газоны. Она размыла грунт, в результате в образовавшуюся яму провалилась одна из припаркованных во дворе машин. Одна из версий повреждения магистрального водопровода - изношенность сетей.
«Материал «устал», хотя труба еще не старая, могла поработать», - отметил заместитель технического директора ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.
Коммунальщики обещали восстановить водоснабжение к вечеру 22 октября. Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.
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