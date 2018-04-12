В реках Пензенской области продолжает расти уровень воды

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12 апреля 2018, 19:37Общество
Паводок в Пензенской области еще только набирает обороты. Самая сложная обстановка - в Нижнеломовском, Сердобском, Пензенском районах. Сложившуюся ситуацию в режиме видеоконференции обсудили на заседании паводковой комиссии.
На этой неделе Пензенскую область беспощадно топило. Паводок накрыл населенные пункты и дороги местного значения сразу в нескольких районах. По оценке специалистов, ситуация непростая. Промерзшая земля не может вобрать в себя достаточное количество влаги. Уровень воды в реках стремительно растет. Так, объем Узы поднялся на десять метров. На очереди, по прогнозам, - Сура.
«Вода есть и в почве, она плохо прогревается. Будут отрицательные температуры. Днем от 8 до 12 градусов, поэтому думаю, что поднятое по Суре штормовое предупреждение может достигнуть опасных отметок», - рассказала начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.
Как было отмечено в ходе паводковой комиссии, растет объем воды и в Сурском водохранилище. Сейчас гидроузел сбрасывает до 500 кубометров воды в секунду.
«Максимальная приточность водохранилища наблюдалась ночью с 11 на 12 апреля - 660 кубометров в секунду. Сейчас мы сбрасываем 500, то есть начали немного прикрывать, чтобы пропустить половодную воду и наполнить водохранилище», - сказал директор «Сурского гидроузла» Валерий Парамонов.
Особую опасностью, как выяснилось в ходе заседании комиссии, таят в себе частные пруды. По оценке специалистов, накануне именно из-за их срыва мог пострадать поселок Мичурино, и населенные пункты в Шемышейском районе.
«Такое сложное время, когда у людей зачастую не хватает средств, работы. А частные пруды бизнесменов, предпринимателей наносят ущерб населению», - отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.
Также начальник ЖКХ рекомендовал еще раз проверить все подобные объекты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни установится благоприятная погода. Ночью - минусовая температура, а днем воздух прогреется до 8-12 градусов. Это позволит немного снизить паводок.
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