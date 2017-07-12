В региональную приемную Медведева обратились более тысячи пензенцев

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12 июля 2017, 17:29Политика
1,3 млн граждан побывали на личных приемах в общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила руководитель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан к председателю «Единой России» Галина Карелова.
«318 142 человек обратились с письменными заявлениями. Более 43%, или 695 533 человека получили в результате обращения конкретную практическую помощь, остальным гражданам даны разъяснения или консультации по интересующим их вопросам», – отметила она.
По словам Кареловой, показатели полугодия превышают показатели предыдущих лет за аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.
«Сегодня есть все основания предполагать, что рост числа обращений вызван не в последнюю очередь тем, что работа приемных становится известна пользователям социальных сетей. Для приемных это относительно новый вид коммуникаций, но, как показывает практика, он дает свой результат», – пояснила Карелова.
Как отметил заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов, всего в региональную общественную приемную за первые полгода 2017 года поступило 1118 обращений, 373 из которых решены положительно.
«Общественная приемная в летнее время работает в прежнем режиме. Депутаты регулярно проводят приемы не только в кабинетах, но и в своих избирательных округах. Например, в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проходят многочисленные встречи с жителями во дворах города, где присутствуют сотрудники общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, депутаты и специалисты различных ведомств», – сказал Юрий Дворянинов.
По данным пресс-службы регионального отделения партии, большинство обращений касаются сферы ЖКХ, социальной защиты населения, просьбой оказать материальную помощь в приобретении средств реабилитации, разъяснением порядка предоставления различного рода льгот, субсидий, вопросами пенсионного обеспечения. Также обращаются по поводу переселения из ветхого аварийного жилья.
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