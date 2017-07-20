20 июля 2017, 12:33Происшествия В расселенном доме на ул. Комсомольской сгорело 5 комнат 20 июля на ул. Комсомольской в расселенном двухэтажном доме вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.44 в доме вспыхнул огонь, в результате выгорели пять комнат и частично – перекрытия между этажами.

Пожар тушили восемь человек с помощью трех единиц техники. Официальной информации о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5592163/