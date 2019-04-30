В распоряжение пензенского минлесхоза поступила новая техника

В Пензенский регион поступила техника в помощь тем, кто охраняет лес. Отечественные внедорожники передали в районы, где отмечается наиболее опасная пожарная обстановка или устарел автопарк. Автомобили общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей закупили в рамках федеральной программы по развитию лесного хозяйства.

В распоряжение сотрудников регионального минлесхоза поступили14 автомобилей «УАЗ Патриот» и один марки «Соболь».

«Отличная машина, очень понравилась. И на дальние расстояния хорошо ездить, и по лесу она достаточно быстро передвигается. Нам оборудовали ее радиосвязью, чтобы взаимодействовать с лесничими и другими патрульными группами. Дополнительно поставили фаркоп [тягово-сцепное устройство], чтобы в зимний период транспортировать снегоходы, а летом - квадроциклы», - рассказал ведущий специалист-эксперт отдела охраны леса Сергей Аликов.

Патрульным мобильным группам часто приходится преодолевать большие расстояния и покорять бездорожье. С новыми машинами повышенной проходимости оперативность реагирования должна только повыситься. В майские праздники лесные инспекторы будут ежедневно патрулировать зеленые участки. Глава региона призвал не только составлять протоколы за нарушения, но и разъяснять жителям, как вести себя с огнем.

«Мы видим, какие пожары происходят в Забайкалье, в других регионах РФ. Президент проводит совещания, ставит задачи. Наша с вами - заниматься большой профилактической работой», - сказал глава региона.

С начала года на территории лесов произошло 16 пожаров на 76 гектарах. Все очаги удалось выявить и ликвидировать в первые сутки после возгорания. Несмотря на то, что сухая и жаркая погода еще не установилась, работники лесной охраны переведены на усиленный, круглосуточный режим работы. Технику в ближайшие дни доставят в наиболее пожароопасные районы.

«В основном, это районы и муниципальные образование, где есть особые лесные массивы, более изношен парк автомобилей. Наиболее пожароопасные - Земетчинский, Кузнецкий и Иссинский районы», - рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

До конца мая в лесничествах ожидают очередное поступление техники. Порядка 30 миллионов рублей из федерального бюджета направлено на покупку пожарных машин на базе «ГАЗ».