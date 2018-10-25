В Рамзае открыли мемориал памяти павшим в Афганистане

Ветераны войны в Афганистане собрались вместе, чтобы почтить память погибших боевых товарищей. Митинг провели у мемориала воинам интернационалистам и участникам боевых действий, который установили в Мокшанском районе.

Прошло почти три десятка лет, как Афганистан навсегда оставил отпечаток в судьбах воинов-интернационалистов. Михаил Тонников, как и его братья по оружию, попал в воюющую страну 18-летним мальчишкой. Боевую задачу он выполнял с декабря 1982-го по январь 1985 года.

«Теряли людей, это самое тяжелое, такое невозможно забыть», - сказал он.

Тогда, стиснув зубы, выполнять приказы помогали чувство ответственности, патриотизм и поддержка боевых товарищей, связь с которыми Михаил поддерживает до сих пор. На этот раз повод собраться - особенно праздничный. Благодаря стараниям сослуживцев в память о не вернувшихся домой бойцах в их родном селе - Рамзае - открыли мемориал.

Средства на монумент, который установили в парке, собирали ветераны, местные жители, благотворители, финансово помогла и районная администрация. Стальной памятник воинам-интернационалистам и участникам боевых действий представляет из себя разорванную звезду. Там же расположен символ скорби - черный тюльпан. В Афганистане так называли самолеты, которые перевозили погибших советских солдат на Родину. Точка в вооруженном противостоянии, участниками которого стали около 5000 жителей региона, была поставлена 15 февраля 1989 года.

«Думаю, что она закончилась не только для ребят, но и для их матерей, которые перестали отправлять свих сыновей на войну, которая длилась более девяти лет», - отметил участник войны в Афганистане, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

«Мы и дальше будем создавать такие памятные места, чтобы наши дети помнили. Конечно, не хочется, чтобы наступил еще раз наступил момент, когда молодым ребятам придется взять оружие в руки и защищать Родину», - сказал председатель пензенской региональной организации «Российский союз Афганистана» Владимир Холзинев.

В 2019 году воины-интернационалисты отметят 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Тогда же в регионе планируется установить еще несколько мемориальных комплексов. Эскиз первого монумента памяти павших во имя живых, который возведут в Лунинском районе, уже готов.