В рамках нацпроекта для пожилых пензенцев работают клубы по интересам

В Пензенской области растет число клубов по интересам для граждан пожилого возраста. Секции открывают в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Одними из самых популярных остаются секции скандинавской ходьбой. Только в Бессоновском районе ей занимаются около 70 человек.

Занятия начинаются с легких физических упражнений. Тренировки посещают и мужчины, и женщины. Оздоровительную группу постоянно посещают около 70 жителей Бессоновского района.

«В Пензенской области с целью создания и содействия здоровому образу жизни, социально- культурной реабилитации и организации досуга граждан пожилого возраста при организациях соцобслуживания действуют клубы по интересам. В настоящий момент в центрах социального обслуживания работают 38 клубов по скандинавской ходьбе», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова

После дыхательных практик в помещении - занятия на свежем воздухе. Переодевшись и взяв в руки палки, участники секции выходят на поле. Тренер Галина Чувыкина рассказывает: принимают в кружок всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

«Занимаемся скандинавской ходьбой раз в неделю, а в понедельник и пятницу у нас гимнастика в зале. Каждый тренируется по возможностям, особо не напрягаемся. У некоторых болят колени, плечи, но не переусердствуют», - сказала она.

В 2019 году к группе присоединились пять человек. Инструкторы клуба говорят, что все участники стараются посещать занятия регулярно, а если и пропускают, то по уважительной причине. Самые активные, помимо тренировок, выезжают на соревнования.

«Интересно, народу много, общаемся. Все занимаются по-разному. Есть коллективы, которые тренируются от случая к случаю, а мы регулярно», - рассказала участница секции Татьяна Улимова.

Жители Бессоновки не намерены останавливать уличные тренировки. Зимой, в любую погоду, три раза в неделю они будут выходить на площадку, и все ради одного: поддержки своего здоровья в норме.