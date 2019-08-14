В районе поселка Монтажный схема движения останется прежней

Cхема организации дорожного движения на въезде в Пензу на Т-образном перекрестке федеральной автодороги «М5 «Урал» - Монтажный» останется неизменной. Напомним, с инициативой запретить левый поворот с трассы в сторону поселка и города Заречного выступили в «Поволжуправтодоре», поскольку маневр создает угрозу для безопасности участников дорожного движения. Только в 2019 году на перекрестке произошло шесть ДТП.

«При выполнении маневра не должны создаваться опасность, а также помехи другим участникам дорожного движения», - гласит пункт ПДД, но им на Т-образном перекрестке федеральной автодороги «М5 «Урал» - Монтажный» автомобилисты нередко пренебрегают. Как итог - 19 ДТП за последние три года, двое погибших и около 30 раненых. Снизить аварийность на опасном участке помог бы запрет левого поворота с магистрали в сторону поселка и Заречного. Решение изменить схему движения на перекрестке приняли в «Поволжуправтодоре».

«Для этого есть правовые основания. Они представлены в ФЗ «О безопасности дорожного движения», но для того, чтобы изучить техническую сторону, нашим учреждением направлено соответствующее письмо в проектную организацию, которая сейчас изучает возможность запрещения левого поворота», - рассказал заместитель начальника «Поволжуправтодора» Алексей Першин.

Решение запретить левый поворот с трассы вызвало недовольство жителей Заречного и поселка Монтажный. В этом случае, двигаясь со стороны Чемодановки, им придется ехать до развязки на въезде в Пензу, а это крюк длиной около четырех километров. Кроме того, изменение схемы движения - это удар по бюджету закрытого города.

«В первую очередь, повысились бы затраты, которые несет город перевозя пассажиров на дачные массивы. Увеличилось бы расстояние, как минимум, на 4,7 километров, и общая стоимость затрат возросла бы на три миллиона рублей за дачный сезон», - отметил заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман.

При этом назвать перекресток безопасным можно едва ли. Только в 2019 году на участке произошло шесть ДТП с пострадавшими. В качестве выхода из ситуации руководство Заречного предлагает установить на перекрестке светофор с дополнительной стрелкой. В «Поволжуправтодоре» отвергли инициативу.

В итоге в федеральном управлении приняли решение оставить схему движения на Т-образном перекрестке без изменений. На отремонтированном участке дороги в ближайшие дни нанесут прерывистую разметку, разрешающую опасный маневр. При этом в «Поволжуправтодоре» поставили условие: если автомобилисты продолжат грубо нарушать правила, поворот налево в сторону Заречного запретят.

В дальнейшем там планируют построить двухуровневую развязку с двумя надземными пешеходными переходами. В 2020 году проект хотят внести в федеральную адресную инвестиционную программу.