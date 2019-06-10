В районе пензенского зоопарка полыхает дом - соцсети

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10 июня 2019, 14:06Происшествия
В Пензе 10 июня вспыхнуло деревянное строение. Об этом в Сети рассказали горожане.
По словам пользователя, пожар произошел около зоопарка на улице Красной. На кадрах видно, что огонь полностью охватил строение. На месте работают пожарные.
Официальных данных пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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