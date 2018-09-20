20 сентября 2018, 10:33Происшествия

В районе автовокзала в пожаре погиб пенсионер

В Железнодорожном районе города Пензы произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 19 сентября в 15.39 на улице Мельничная загорелся срубовой дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри постройки. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

Дом горит не в первый раз, до этого пожар был в декабре 2017 года. Жилище расселили, но мужчина продолжал там жить.

Тушили полыхающее строение 18 сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7462027/

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