В районе автовокзала в пожаре погиб пенсионер

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 19 сентября в 15.39 на улице Мельничная загорелся срубовой дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри постройки. В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

Дом горит не в первый раз, до этого пожар был в декабре 2017 года. Жилище расселили, но мужчина продолжал там жить.

Тушили полыхающее строение 18 сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».