11 октября 2017, 13:32Происшествия

В районе ахунской проходной столкнулись легковушки

Пензенец сообщил об аварии, произошедшей утром 11 октября.

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал подписчик группы «Пенза.live». Виталий Федин опубликовал видео с места происшествия. На нем видны две столкнувшиеся иномарки на обочине, на другой стороне дороги стоит «ВАЗ», который, возможно, тоже стал участником ДТП.

Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live

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